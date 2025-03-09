Hayatını evlatlarına adadı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Hacer Erkan (40), biri otizmli, diğeri kanserle mücadele eden iki çocuğunu hayata bağlamak için büyük bir mücadele örneği sergiliyor.

ZORLU KANSER SINAVI

Hacer Erkan'ın küçük oğlu 14 yaşındaki İbrahim Ethem Erkan'a iki yıl önce kanser teşhisi konuldu. Doktorların "En fazla 2-3 ay yaşar." dediği İbrahim, annesinin desteği sayesinde 4. evreden 1. evreye kadar iyileşti. Hacer Erkan, oğlunun teşhisini duyduğunda büyük bir şok yaşadığını ancak hemen mücadeleye başladığını belirterek, "Oğlum yaşayacak dedim ve savaştım. Nüksettiğinde bile vazgeçmedim. Bugün sona yaklaştık, umudumu hiç kaybetmedim" diye konuştu.

EĞİTİM MÜCADELESİ

Erkan'ın diğer oğlu 18 yaşındaki otizmli Faruk Erkan ise Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı'nda eğitim görüyor. Otizmli bireylerin topluma daha fazla entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan anne Erkan, "Toplu taşımada zorlanıyoruz, insanlar rahatsız oluyor gibi bakıyor. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Onların da sosyal hayatta var olma hakkı var" diyerek sitem etti. Çocuklarının hiçbir şeyden mahrum kalmasını istemediğini söyleyen Erkan, "Hasta olduklarında sabaha kadar başlarında beklerim ama yorulmam. Allah bana bu gücü verdi" diye konuştu.