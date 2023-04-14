Hayatını kaybeden voleybolcu Julia Ituma’nın ailesi İstanbul’a geldi

Eczacıbaşı maçını oynamak için İstanbul'a gelen ve karşılaşma sonrası otele giden Igor Gorgonzola Novara takımı trajik bir olay yaşadı. Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan ekibinin 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, otelin önünde ölü bulunmuştu.

ANNESİ VE TEYZESİ İSTANBUL'A GELDİ

Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19:15 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü.

JULİA ITUMA'NIN ADLİ TIP KURUMU'NDA OTOPSİSİ YAPILDI

Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kaldırıldığı Adli Tı Kurumu Morgundaki otosi işlemleri tamamlandı. Ituma'nın cenazesini almak ve ülkesine göndermek için annesi Elizabeth Udeokereke'e teslim için işlemleri tamamlandı.