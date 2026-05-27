Haydarpaşa Garı Anadolu Yakası’nın kültür merkezi olacak

İstanbul'un hafıza mekanlarının başında yer alan Haydarpaşa Garı'nın restorasyon ve dönüşüm çalışması sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Haydarpaşa aslında Avrupa Yakası'nda gerçekleştirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi gibi bir kompleksin işlevini Anadolu Yakası'na da kazandırmış olacak" dedi. Restorasyon öncesinde bölgede kapsamlı araştırmalar yapıldığını belirten Ersoy, malzeme kullanımına gerekli hassasiyetin gösterildiğini, bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının açtırıldığını açıkladı.

FESTİVALE YETİŞTİRİLECEK

Haydarpaşa'nın ulaşım aksı özelliğinin korunacağını vurgulayan Ersoy, alanın aynı zamanda kültür, sanat ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini belirterek şunları söyledi: "İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek. Müzeyle arkeoparkın bu kadar yakın ve iç içe olduğu başka bir uygulama da hemen hemen dünyada yok." Ersoy projede yaklaşık 6 bin metrekarelik yapının ise kütüphane kompleksi haline getirileceğini, dijital müze alanları oluşturulacağını, bölgede 15 dönümlük arkeopark alanı ile Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesinin hayata geçirileceğini kaydetti.