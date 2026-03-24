Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’na sanatsal dokunuş

Dünyaca ünlü mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari, uluslararası küratörlük tecrübesini İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının dönüşümüne taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili Molinari ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, Molinari ile gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamın- da küratörlük çalışmalarını yürüten İtalyan mimar, eleştir- men ve küratör Luca Molinari ile bakanlığımızda bir araya geldik.

Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve 30 yılı aşkın deneyimiyle mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarında uluslararası ölçekte küratöryel çalışmalar yürüten Molinari; sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel projeler aracılığıyla tasarım kültürünü geniş kitlelerle buluşturuyor. Görüşmemizde, Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarımlarına yönelik yürütülen çalışmalar başta olmak üzere mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik."

KÜLTÜR-SANAT KÖPRÜSÜ

Campania "Luigi Vanvitelli" Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Luca Molinari, kendi stüdyosu (LMS) aracılığıyla bu iki ikonik alanda yürütülen müze ve sergi projelerinde küratör olarak görev alıyor. Molinari'nin liderliğindeki çalışmalarda Haydarpaşa'nın çok katmanlı arkeolojik mirası ile Sirkeci'nin tarihsel göç hikâyeleri, çağdaş müzecilik teknikleriyle yeniden yorumlanıyor. Geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir kültürel köprü kurmayı hedefleyen bu projeler, İstanbul'un toplumsal mirasını korurken kente dünya standartlarında yeni bir kültür-sanat odağı kazandırmayı amaçlıyor.