Haydi! Aren’i yaşat Türkiye

Adana'da küçük yaşlarda otizm ve genetik bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Aren Sözütek'in (4) tedavisi için başlatılan kampanya çok güç ilerlerken hastalığının seyri ise hızlanıyor. Özel eğitim ve fizik tedaviyi eş zamanlı alan küçük Aren'in annesi Gözde Televi (35), "Bu zorlu süreci tek başıma atlatmaya çalışıyorum. Şu anda Aren merdivenleri inip çıkmakta zorlanmaya başladı, hareketleri yavaşladı. Sağlığına kavuştuktan sonra inşallah onu doktor olarak görebilmeyi çok istiyorum. Hayırseverleden destek bekliyorum" dedi. DHA