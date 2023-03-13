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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Haydi! Eliz’i yaşatalım

6.5 aylıkken SMA teşhisi konulan minik Eliz Lina Polat’ın tedavi olabilmesi için başlatılan kampanyada yüzde 97’ye ulaşıldı. Malatya’da da depreme yakalanan aile, kızları için umutla bekliyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Haydi! Eliz’i yaşatalım
Malatya'da yaşayan SMA hastası 1.5 yaşındaki Eliz Lina Polat'ın ailesi depremde evleri zarar gördüğü için Samsun'a yerleşti. Doğumundan itibaren beslenme problemi yaşayan Eliz Lina'nın 6.5 aylıkken SMA Tip 1 olduğu belirlendi. Polat ailesi, gen tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacına ulaşabilmek amacıyla valilik onaylı bir kampanya başlattı. Eliz Lina'nın tedaviye ulaşması için gerekli olan paranın şu ana kadar yüzde 97'si toplanabildi. Eliz Lina'nın annesi Gizem Polat, "Kızım 13 aydır bu hastalıkla mücadele ediyor. Bir de Kovid-19'a yakalandı. Eliz ne kadar dayanır bilmiyoruz. Artık çok yoruldu. Desteklerinize çok ihtiyacımız var. Lütfen elinden tutun. Kızımın ölmesine izin vermeyin. Yardımına koşan tüm hayırseverlere minnettarım" dedi.

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Haydi! Eliz’i yaşatalım
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