Haberler Yaşam Haberleri Haydi gençler tarlaya
Giriş Tarihi: 23.04.2026

Gençleri tarımsal üretimle buluşturan Gönüllü Hasat Etkinliği mayısta başlıyor. Artvin’de çay hasadıyla başlayacak programda 81 ilde 164 etkinlik düzenlenecek

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Gönüllü Hasat Etkinliği, gençlerin tarım sektörünü yakından tanımasını ve kırsal kalkınma çalışmalarına gönüllü katkı sunmasını amaçlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek program kapsamında yıl boyunca Türkiye genelinde onlarca farklı tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilecek. Artvin'de çay hasadıyla başlayacak programda, Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla hasadı ve Ankara'da sebze üretimi gibi farklı tarımsal faaliyetler düzenlenecek. Farklı ürün desenlerine göre planlanan etkinliklerle gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemesi ve tarımsal üretimin emek boyutunu deneyimlemesi hedefleniyor. Gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yerel üreticilerin iş birliğiyle yürütülen programda yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da etkinliklere destek veriyor.

#ARTVİN #GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

