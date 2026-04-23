Haydi gençler tarlaya

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Gönüllü Hasat Etkinliği, gençlerin tarım sektörünü yakından tanımasını ve kırsal kalkınma çalışmalarına gönüllü katkı sunmasını amaçlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülecek program kapsamında yıl boyunca Türkiye genelinde onlarca farklı tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilecek. Artvin
'de çay hasadıyla başlayacak programda, Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla hasadı ve Ankara'da sebze üretimi gibi farklı tarımsal faaliyetler düzenlenecek. Farklı ürün desenlerine göre planlanan etkinliklerle gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemesi ve tarımsal üretimin emek boyutunu deneyimlemesi hedefleniyor. Gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yerel üreticilerin iş birliğiyle yürütülen programda yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da etkinliklere destek veriyor.