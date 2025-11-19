Haydi Kerem’i yaşatalım

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Şehriban ve Davut Balık çiftinin 7 aylık SMA hastası oğulları Kerem Balık için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Geçen mart ayında dünyaya gelen minik Kerem'in, 2 yaşına gelmeden önce yaklaşık 75 milyon TL olan tedaviyi alması gerekiyor. Ancak valilik onayıyla başlatılan kampanyada şu ana kadar yalnızca yüzde 9'luk bir ilerleme kaydedilebildi. Ailenin umutla beklediği tedavi ise Dubai'de uygulanıyor. Oğlunun tedavi olabilmesi için son 17 ayı kaldığını hatırlatan baba Davut Balık, kısa süre önce Dubai'den şifa bularak dönen Mardinli Elanur Dem'i örnek göstererek "Hastalığı gün geçtikçe ağırlaşıyor. Kerem adeta zamanla yarışıyor. Elanur başardı, oğlum Kerem de başarabilir" dedi.