Haydi Türkiye Ayaz’ı yaşatalım

Uşak
'ta tekerlekli sandalyeye bağımlı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Ayaz Uğuz'un (12), tedavisi için valilik onaylı başlatılan kampanyada gereken 2 milyon 900 bin doların sadece yüzde 12'si toplandı. Oğlunun tedavisi için kalan paranın toplaması için destek isteyen Bekir- Kübra Uğuz (32) çifti"Ayaz, 'Baba yürümeyi çok özledim' diyor. Cevap vermekte zorlanıyorum. 'Neden ben böyleyim?' diye soruyor" dedi. Bir baba olarak oğlunun soruları karşısında çaresiz kaldığını söyleyen Bekir Uğuz, " Ayaz'a 6 yaşında teşhis konulduğunda bu hastalığın tedavisi yoktu. Şimdi Yüzde 100 hastalığı durdurma garantisi veriyor. Dubai
'de 2 milyon 900 bin dolar fiyat verildi. İki ay boyunca Dubai'de kalacak. Ayaz'ın kollarını kaybetmeden ve solunum sıkıntısı başlamadan önce bu ilaca ulaşması gerekiyor" dedi.