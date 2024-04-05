Haydi Türkiye Barışa Umutol

15 günlük bir bebekken SMA teşhisi alan Barış Kılıç'ın ailesi, bebeklerinin tedavisini karşılamak için valilik onaylı bağış kampanyası düzenliyor. Barış bebeğin ailesi kampanyanın henüz yüzde 10 seviyelerinde olduğunu söyledi. Dubai'de bir hastanede tedavinin yapıldığını söyleyen aile, hastanenin 55 milyon para istediğini söyledi. Barış bebeğin solunum ile alakalı sıkıntısı olduğu ifade eden aile, "Göğüs kafesi büyümüyor ama ciğerleri büyüyor. Bundan dolayı da rahat nefes alıp veremiyor. Şimdi almak zorunda olduğumuz birkaç tane cihaz var, o cihazlar alınmazsa bu sefer Barış'ın boğazını delmek zorunda kalacaklar" dedi.

Baba Savaş Kılıç: " Çok zor bir imtihan Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok çaresizin gerçekten tek çaremiz, tek umudumuz o parayı toplayıp tedaviye başlamak. İlk evladımız 3 yaşında Burak o çok şükür sağlıklı. Barış'a 15 günlükken teşhis konuldu. Valilik onaylı kampanya başlattık kampanya şimdi yüzde 10 seviyelerinde. Allahtan umut kesilmez gerçekten işe gidemiyorum. Stand başlarında bekliyorum. Gönüllü arkadaşlar var yardımcı oluyorlar" dedi.

Valilik onaylı yardım hesapları şu şekilde:

* TÜRKİYE – TL İBANI

‌TR78 0009 9033 3423 1000 1000 01

‌Alıcı: Savaş Kılıç | ING Bankası

* TÜRKİYE – DOLAR İBANI

TR73 0009 9033 3423 1000 2000 01

Alıcı: Savaş Kılıç | ING Bankası

* TÜRKİYE – EURO İBANI

‌TR46 0009 9033 3423 1000 2000 02

Alıcı: Savaş Kılıç | ING Bankası

"barisaumutol" isimli Instagram sayfası.