Hayırsever iş insanı Bekir Ilıcak son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Malatyalı Erman Ilıcak'ın babası, iş adamı, hayırsever 83 yaşındaki Avukat Bekir Ilıcak bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, İstanbul'daki evinde tedavi görmekte iken hayatını kaybetti. Hayırsever iş insanı Bekir Ilıcak'ın cenazesi Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenazede taziyeleri Rönesans Holding'in sahibi oğlu Erman Ilıcak, Eşi Ayşe Ilıcak kızları Bahar ve İpek Ilıcak ile torunları kabul etti.

Hayırsever iş insanının cenazesine siyaset ve iş dünyasından birçok isim de katıldı. Bekir Ilıcak'ı son yolculuğuna uğurlamaya eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, eski bakanlardan Taner Yıldız, Savunma eski Bakanlarından Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, iş insanı Ahmet Çalık, Fatih İlçe Belediye Başkanı Ergün Turan, Bahçelievler Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve çok sayıda iş adamı ve yakını katıldı.

Bekir Ilıcak İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. Defin sonrasında taziye kabulü ve duası Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

BEKİR ILICAK KİMDİR?

1940 yılında Darende'de doğan Sayın Bekir Ilıcak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Rönesans Holding Onursal Başkanı olan Bekir Ilıcak, Ilıcak Ailesi'nin bilginin üstünlüğüne olan inançları ile 2009 yılında kurduğu Rönesans Eğitim Vakfı'nın da Mütevelli Heyet Üyesi ve Onursal Başkanı'dır. Gençlerin ve çocukların eğitimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile çalışmalarını sürdürmekte olan Rönesans Eğitim Vakfı tarafından inşa edilen Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu öğrencileri, REV Burs Programı'ndan yararlanabilmektedir.