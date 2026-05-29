Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:10

Hayrat Yardım Gazze’de çocuklar için bayram şenliği düzenledi

Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze'de gerçekleştirilen renkli şenlikte, çocuklar çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadı.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Dernek tarafından, Kurban Bayramı kapsamında Gazze'deki çocuklar için bayram şenliği düzenlendi. Bölgede yaşanan zorlu şartlara rağmen çocukların bayram sevincini yaşayabilmesi için organize edilen programda, çocuklara bayramlık hediyeler dağıtıldı ve oyunlar oynandı. Birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.

KARDEŞLİK VE PAYLAŞMA RUHU

Etkinlik boyunca çocukların yükselen kahkahaları ve yüzlerindeki tebessüm, Gazze'de bayramın umut dolu atmosferini yansıttı. Çocukların neşesiyle şenlenen programda, bayramın beraberinde getirdiği paylaşma ve kardeşlik ruhu bir kez daha hissedildi.

Hayrat Yardım, bölgedeki sosyal ve insani yardım projeleriyle mağdur coğrafyalardaki çocuklara destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GAZZE #KURBAN BAYRAMI

