Hayrat’ta korkunç son: Duman 75 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın, can kaybıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, tek katlı yarı ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 75 yaşındaki Fatma Ahmetoğlu'nun banyoda hareketsiz halde bulunduğu belirlendi. Yaşlı kadının, alevlerden kaçmak için banyoya sığındığı ancak yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde sobadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Hayatını kaybeden Fatma Ahmetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip Balaban Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör