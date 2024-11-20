Hayvan bakım evi yapmayan CHP’li belediye Sayıştay raporunda

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi üstüne düşen görevi yapmadığı Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Raporda; Seyhan Belediyesi tarafından hayvan bakımevinin kurulmadığı, sorumluluğunda olan bu göreve yönelik harcamalar için 2023 yılı bütçesinde, kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayrılmadığı ortaya çıktı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Belediyelerin sorumluluğu" başlıklı Ek 1'inci maddesinde; "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar" denilmekte.

Sayıştay tarafından yapılan inceleme sonucunda Seyhan Belediyesi tarafından hayvan bakımevinin yapılmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31.12.2022 tarihli sonuçlarına göre Adana Seyhan ilçe nüfusunun 795.012 kişi olduğu ancak belediyenin yasal düzenleme gereği 31.12.2022 tarihine kadar kurulması gereken hayvan bakımevlerini kurmadığı ve 2023 yılı bütçesinde 5199 sayılı Kanun ile öngörülen kaynağı ayırmadığı tespit edilmiştir. Mevzuat hükümlerine göre sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ve ıslahı için belediyenin yerine getirmekle sorumlu tutulduğu hususlarda, 5199 sayılı Kanun hükümlerine uygun tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir."

YER ARIYORLARMIŞ

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarında hayvan bakım evi kurmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirmişti. Ancak belediye bugüne kadar projeyi hayata geçiremedi.