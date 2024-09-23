Hayvan derneği başkanına 4 yıl hapis istemi

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta dikkat çektiği linç kültürünün bir örneğinin İstanbul'da yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre evde yılan besleyen bir kişi yılanlara evdeki kedi, yavru köpek ve tavşanı yem etti. Korkunç video, sosyal medyada infiale neden oldu. Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) de bir paylaşım yaparak videodaki kişinin Utku Özen (27) olduğunu duyurdu. İsminin söz konusu vahşi videoyla anılması ardından birçok tehdit de alan Utku Özen savcılığa başvurdu. Savcılık, HAYKADER'in hesabından Utku Özen'in fotoğrafının paylaşıldığını belirledi. İfadesi alınan dernek başkanı Ceyhun Güven, paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi. Savcılık, şüpheli HAYKADER başkanı Ceyhun Güven'in 4 yıla kadar hapsini istedi.