Hayvan gübresi içinde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu ortaya çıktı!

Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy'de mahallesinde bir zeytin bahçesinde ağaç diplerine hayvan gübresi atarken gübre içinde bulunan ceset ile ilgili ilk inceleme tamamlandı. Kimliği belirlenemeyen cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tespit edildi.

KADINA AİT ÇIKTI

Cumhuriyet Savcılığı, Yeniköy Mahallesinde bir zeytinlikte hayvan gübresi içinde bulunan ceset ile ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Zeytinlikte olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemelerin ardından ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede ise cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler devam ederken, çürümeye yüz tutmuş ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.