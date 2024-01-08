Hayvan kemiklerini iskelete dönüştürdüler

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, topladıkları hayvan kemiklerini anatomi dersi için iskelete dönüştürdü. FÜ Veteriner Fakültesi'ne 45 yıl önce kazandırılan "Anatomi Müzesi"ne katkı sunmak isteyen öğrencilerin katılımıyla "Anatomi Müzesi Geliştirme Topluluğu" oluşturuldu. Toplulukta faaliyet yürüten 140 öğrenci, verilen ödev kapsamında köy köy, sokak sokak gezerek topladıkları ya da memleketlerinde buldukları, ölen tilki, koyun, inek, tavşan gibi hayvanların kemiklerini üniversitenin laboratuvarında iskelete dönüştürdü. Öğrenciler, hazırladıkları 18 hayvan iskeletini farklı tasarımlarla fakülte binasında sergiledi.Hayvan iskeletleri hem "Anatomi Müzesi"nde muhafaza edilecek hem de anatomi derslerinde öğrencilerin eğitimine katkı sunacak. FÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Karan, "Bu iskeletleri temin etmek gerçekten çok zor. 3 aylık sürede 18 eser ortaya çıkardık. Ortaya çok başarılı iskeletler çıktı. Bu var olan müzemize çok büyük katkı sağlayacak. Biz bu yola öğrenmek için çıktık. Bu çalışma öğrencilere ilham kaynağı olacak. Bu çalışmayı çok anlamlı ve değerli buluyorum" dedi.