Hayvan otlatma kavgasında kan aktı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir tarlada, Mustafa Keçeli (60) ve oğlu Samet Keçeli (20) ile akrabaları Sefa (35) ve kardeşi Serkan Ertuğrul Keçeli (23) kardeşler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Hacılar Cezaevi'nde infaz koruma memuru olan Sefa Keçeli, beylik tabancacıyla Samet Keçeli'ye ateş etti. Bu sırada Samet Keçeli, Sefa Keçeli'nin tabancasını aldı. Sefa Keçeli'yi kasığından, kardeşini de de bacağından ve sırtından vurdu. Sefa Keçeli ölürken kardeşinin hayati tehlikesi sürüyor. Samet Keçeli ise gözaltına alındı.