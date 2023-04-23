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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Hayvan otlatma kavgasında kan aktı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki bir tarlada, Mustafa Keçeli (60) ve oğlu Samet Keçeli (20) ile akrabaları Sefa (35) ve kardeşi Serkan Ertuğrul Keçeli (23) kardeşler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Hacılar Cezaevi'nde infaz koruma memuru olan Sefa Keçeli, beylik tabancacıyla Samet Keçeli'ye ateş etti. Bu sırada Samet Keçeli, Sefa Keçeli'nin tabancasını aldı. Sefa Keçeli'yi kasığından, kardeşini de de bacağından ve sırtından vurdu. Sefa Keçeli ölürken kardeşinin hayati tehlikesi sürüyor. Samet Keçeli ise gözaltına alındı.

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Hayvan otlatma kavgasında kan aktı
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