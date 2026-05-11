Hayvan pazarındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında, sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İddiaya göre husumetli oldukları belirtilen gruplar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada ağır yaralanan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis ekipleri, olayın büyümemesi amacıyla canlı hayvan pazarı ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.