Haberler Yaşam Haberleri Hayvan pazarındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:31

Hayvan pazarındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Van’daki canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Hayvan pazarındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında, sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İddiaya göre husumetli oldukları belirtilen gruplar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada ağır yaralanan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis ekipleri, olayın büyümemesi amacıyla canlı hayvan pazarı ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#VAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvan pazarındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA