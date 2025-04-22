Hayvanlara bağış paralarıyla zengin oldular: Aralarında ’Köpekvelisi’ Buket Özgünlü de var! 12 yıl hapis istendi

Ayrıca, mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte faturalar düzenlenerek, mama alınmış gibi gösterildiği bu yöntemle derneğin zarara uğratıldığı tespit edildi.

BAĞIŞ PARALARI SANIKLARIN HESAPLARINA AKTARILMIŞ

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilerek, derneğin banka hesaplarındaki transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, hesaplarda bulunan tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve diğer sanıkların hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.