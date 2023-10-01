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Giriş Tarihi: 1.10.2023 10:08 Son Güncelleme: 1.10.2023 10:32

Hayvanları otlatmak için çıktı bir daha geri dönmedi! Çorum’da hayvan otlatmaya giden çoban, merada ölü bulundu

Çorum’da hayvanlarını otlatmak için meraya giden çoban Alper Tapan, bir daha eve dönmedi. Hayvanların kendi başına eve dönmesinden şüphelenen ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. Talihsiz çoban hayvanlarını otlattığı yerde ölü olarak bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hayvanları otlatmak için çıktı bir daha geri dönmedi! Çorum’da hayvan otlatmaya giden çoban, merada ölü bulundu

Çorum'un Eşençay köyünde yaşayan çoban Alper Tan, hayvanlarını otlatmak için sabah erken saatlerde evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvanların kendi başına geldiklerini gören ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Alper Tapan'ın hayvanları otlattığı bölgeye giden ekipler, talihsiz çobanı yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekibi, genç çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Alper Tapan'ın cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hayvanları otlatmak için çıktı bir daha geri dönmedi! Çorum’da hayvan otlatmaya giden çoban, merada ölü bulundu
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