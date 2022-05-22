Hazal Burun dünya şampiyonu oldu

Uluslarası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022 sona erdi.

Okul sporlarında 6-18 yaşındaki okul öğrencileri için en büyük uluslararası çoklu spor etkinliği özelliği taşıyan organizasyonda, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400'ü aşkın sporcu yarıştı.

Türkiye şampiyonaya 13 branştan 164 sporcu ile katıldı. 16-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenen Gymnasiade Okçuluk Yarışmaları sona erdi. Milli sporcular, Okçuluk branşında 15 madalya ile yurda dönüyor.

Ülkemizi temsil eden Milli Sporcu kafilemizdeki Dr. Ejder Sözen nezaretinde çalışmalarını sürdüren Yatağanlı sporcu Hazal Burun Liseler arası Okçuluk branşında Makaralı Yay Kadınlar Kategorisinde Altın Madalya ile dönerek bir kez daha gurumuz oldu.

HAZAL BURUN'DAN 2 ALTIN 1 BRONZ MADALYA

Hazal Burun bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla bronz madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Dr. Ejder Sözen "Hazal bunu genelde yapıyor, önce bir hedef koyuyor ve biz bu hedefi olgunlaştırıyoruz. Motive oluyor, motivasyonunu canlı tutarak sonuca gidiyor. Başarı grafiğini giderek yükseltiyor. Hazalla çalışmak ve hedef belirlemek gerçekten çok güzel. Mutluyuz, mutluyum, yolun açık olsun şampiyon" açıklamalarında bulundu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Muğla Gençlik ve Spor Ailesi olarak Dünya Şampiyonu sporcumuzu ve antrenör Dr.Ejder Sözen hocamızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.