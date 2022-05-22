Haberler Yaşam Haberleri Hazal Burun dünya şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 22.5.2022 13:24 Son Güncelleme: 22.5.2022 13:39

Hazal Burun dünya şampiyonu oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Hazal Burun dünya şampiyonu oldu

ISF 2022 Gymnasiade Liseler arası Okçuluk Dünya Şampiyonu Hazal Burun oldu. Hazal Burun bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslarası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022 sona erdi.

Okul sporlarında 6-18 yaşındaki okul öğrencileri için en büyük uluslararası çoklu spor etkinliği özelliği taşıyan organizasyonda, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400'ü aşkın sporcu yarıştı.

Türkiye şampiyonaya 13 branştan 164 sporcu ile katıldı. 16-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenen Gymnasiade Okçuluk Yarışmaları sona erdi. Milli sporcular, Okçuluk branşında 15 madalya ile yurda dönüyor.

Ülkemizi temsil eden Milli Sporcu kafilemizdeki Dr. Ejder Sözen nezaretinde çalışmalarını sürdüren Yatağanlı sporcu Hazal Burun Liseler arası Okçuluk branşında Makaralı Yay Kadınlar Kategorisinde Altın Madalya ile dönerek bir kez daha gurumuz oldu.

HAZAL BURUN'DAN 2 ALTIN 1 BRONZ MADALYA
Hazal Burun bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla bronz madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Dr. Ejder Sözen "Hazal bunu genelde yapıyor, önce bir hedef koyuyor ve biz bu hedefi olgunlaştırıyoruz. Motive oluyor, motivasyonunu canlı tutarak sonuca gidiyor. Başarı grafiğini giderek yükseltiyor. Hazalla çalışmak ve hedef belirlemek gerçekten çok güzel. Mutluyuz, mutluyum, yolun açık olsun şampiyon" açıklamalarında bulundu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Muğla Gençlik ve Spor Ailesi olarak Dünya Şampiyonu sporcumuzu ve antrenör Dr.Ejder Sözen hocamızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı
Son dakika: İsveç ve Finlandiya'ya çok net NATO mesajı! Başkan Erdoğan’dan İsveç’e 2 şart
İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
Selçuk Bey ne yapıyorsunuz?
Melanet beklentisi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı: 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalandı ve...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazal Burun dünya şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA