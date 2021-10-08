Hazal İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Hazal Ne Demek?

Türkiye'de en çok beğenilen kız isimlerinden birisidir. Popüler isimler kategorisinde yer alan bu isim anne be baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Hazal isminin doğacak olan kızına vermek isteyenler bu noktada Hazal isminin anlamı nedir sorusuna cevap arar. Hazal isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir sorularının cevabını ise bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, Hazal Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilenler...
Hazal, kuruyup dökülen ağaç yaprakları anlamını taşımaktadır. Anne ve baba adayları doğacak bebeğine vereceği isim konusunda son kararını bu anlamı öğrendikten sonra verir.
Hazal ismine benzeyen bazı isimler de vardır. Bu isimler de yine beğeni toplamaktadır. Bunlar; Hazan, Gazal, ve Özal'dır.
Hazal isminin kökeni: Türkçe
Hazal isminin cinsiyeti: Kız
Hazal isminin renk sembolü: Pembe
Hazal isimli kişi sayısı: 11000
Hazal isminin kullanım oranı: 995
Hazal isminin harf sayısı: 5
Hazal Kuran'da geçiyor mu: Hayır
Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde Hazal ismi geçmemiştir.