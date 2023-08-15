"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;