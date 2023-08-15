Haberler Yaşam Haberleri Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?
Giriş Tarihi: 15.8.2023 22:41 Son Güncelleme: 15.8.2023 22:41

Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 15 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Haziran 2023’te ABD’de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?



SEÇENEKLER

A- El çantası (CEVAP)
B- Anahtar
C- El aynası
D- Broş


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Haziran 2023'te ABD'de yapılan bir açık artırmada çok küçük olduğu için yanında bir mikroskopla birlikte yaklaşık 63.000 dolara satılan hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA