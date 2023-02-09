Astrolojide yer alan 12 adet burç vardır ve herkesin burcu hayata gözlerini açtığı güne göre belli olur. Burçlar, insanların kariyeri, iş hayatı, sağlığı ve daha birçok özelliği hakkında bilgi sunar. Haziran ayında doğan kişiler de Haziran ayı burcu özellikleri hakkında bilgiler araştırmaktadır. Haziran ayı hangi burç sorusu ise bu noktada akıllara gelmektedir. Haziran ayında doğanlar hangi burçtur? İşte genel özellikleri!
HAZİRAN AYI HANGİ BURÇ?
Haziran ayında hayata gözlerini açan ve astroloji konusunda bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi bulunur. Kendi burcu veya bir başkasının burcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, genel özelliklerini öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. Haziran ayında doğan bir kişi İkizler veya Yengeç burcuna sahiptir.
22 Mayıs ile 21 Haziran tarihlerinde doğan bir kimse İkizler burcudur. İkizler burcunun genel özelliklerine ayrıntılı olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz.
22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında doğan bir kişi ise Yengeç burcudur.
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HAZİRAN AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
İkizler Burcu Özellikleri
Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken
Yönetici Gezegen: Merkür
Renk: Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah
Uğurlu Taş: Akik
Şanslı Sayı: 5
Şanslı Gün: Çarşamba
Karşıt Burç: Yay
Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi
Metal: Civa
Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya
Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı
Yengeç Burcu Özellikleri
Grup: Su, negatif,dişi
Yönetici Gezegen: Ay
Renk: Gümüş, gri, eflatun
Uğurlu Taş: İnci
Şanslı Sayı: 2
Şanslı Gün: Pazartesi
Karşıt Burç: Oğlak
Şehirler: İstanbul, Amsterdam, Milano, Manchester, Stockholm
Metal: Gümüş
Çiçekler: Nilüfer, beyaz gül, zambak
Ağaçlar: Defne, köknar