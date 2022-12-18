Haberler Yaşam Haberleri HDP’nin Kadıköy’deki izinsiz eyleminde 70 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 18.12.2022 20:57 Son Güncelleme: 18.12.2022 23:40

HDP’nin Kadıköy’deki izinsiz eyleminde 70 kişi gözaltına alındı

Kadıköy Kaymakamlığı, HDP’nin Kadıköy’de yaptığı izinsiz eylemler sırasında yapılan müdahalede 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
HDP’nin Kadıköy’deki izinsiz eyleminde 70 kişi gözaltına alındı

Kadıköy Kaymakamlığı HDP'nin ilçede yaptığı izinsiz gösteri ve eylemlerde 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Eylemle ilgili açıklama yapan Kadıköy Kaymakamlığı, "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır" denildi.

İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN 70 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, "Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur. Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek,"…Partinin itleri, şerefsizler…" şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır" denildi.

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HDP’nin Kadıköy’deki izinsiz eyleminde 70 kişi gözaltına alındı
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