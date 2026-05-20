Hedef bölüme göre çalışın YKS’de sıralamanızı sıçratın

20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Sınava tam 1 ay kala adaylar için artık "yeni konu öğrenme" değil, mevcut bilgiyi pekiştirme ve sınav stratejisini netleştirme dönemi başladı. Uzmanlara göre bu süreç doğru planlanırsa netlerde ciddi artış sağlamak mümkün. Özellikle hedeflenen bölümlere göre bir çalışma planı çıkarmak adayların sıralamalarını oldukça yükseltebilir. Peki hangi bölümlerde hangi sorular fark yaratıyor? Adaylar hedefledikleri programlara yerleşebilmek için nasıl bir çalışma programı uygulamalı? İşte bölümlere göre netlerini yükseltecek taktikler:

Tıp fakültesini hedefleyen adayların AYT'de özellikle biyoloji ve kimyada hatasız ilerlemesi gerekiyor. Kavram yanılgıları bu alanda sıralamayı doğrudan etkiliyor. Fizikte temel prensipleri iyi kavramak ve matematikte işlem hatalarını azaltmak kritik.

Diş hekimliği ve eczacılık isteyen adaylar için de fen derslerinde dengeli net dağılımı önemli. Kimyada özellikle organik konular ve biyolojide sistemler tekrar edilmeli.

Mühendislik hedefleyen adaylar matematik ve fizik ağırlıklı çalışmalı. Problemler, fonksiyonlar ve analitik düşünme becerisi geliştirilirken, fizikte yorum gücünü artıran sorulara ağırlık verilmeli.

Mimarlık isteyen adaylarda matematik ve geometri belirleyici. Özellikle geometri sorularında hız kazanmak ve şekil yorumlama becerisini geliştirmek avantaj sağlıyor.

İşletme, iktisat ve hukuk gibi eşit ağırlık bölümlerini hedefleyen adaylar matematik ile birlikte Türkçe paragraf sorularına odaklanmalı. Hızlı okuma, doğru anlama ve yorumlama bu alanlarda sıralamayı yukarı çekiyor. Hukuk isteyen adaylar için özellikle paragraf doğruluğu kritik.

Psikoloji ve PDR hedefleyen adaylar için Türkçe ve sosyal bilimlerde dengeli net yapmak önemli. Paragraf çözüm pratiği ile birlikte felsefe ve psikoloji konularının kavramsal tekrarına ağırlık verilmeli.

Öğretmenlik bölümlerini hedefleyen adaylar için genel başarı dağılımı belirleyici oluyor. Türkçe ve matematikte istikrarlı netler, sosyal bilimlerle desteklenmeli.

İletişim fakülteleri (gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo- televizyon) isteyen adaylar paragraf sorularında hız ve doğruluğu artırmalı. Güncel bilgiye dayalı yorum gücü bu alanlarda avantaj sağlıyor.

Yabancı dil bölümlerini hedefleyen adaylar için kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi kritik. Her gün düzenli paragraf ve çeviri çalışması yapılması öneriliyor.

DENEME SINAVI RUTİNİ ŞART

Son 1 ayda haftada en az 3-4 deneme sınavı çözülmesi öneriliyor. Denemeler sadece çözülmekle kalmamalı, mutlaka analiz edilmeli. Yanlış yapılan soruların nedenleri tespit edilerek konu eksikleri hızlıca kapatılmalı. Adayların özellikle süre yönetimi konusunda kendini test etmesi büyük önem taşıyor.

KISA TEKRARLAR ÖNEMLİ

Bu dönemde uzun konu anlatımlarından kaçınılmalı. Daha önce çıkarılmış özet notlar, kısa tekrarlar ve soru üzerinden öğrenme ön planda olmalı. Özellikle formül, kavram ve tanım ağırlıklı derslerde her gün kısa tekrarlar yapılması kalıcılığı artırıyor.

ZAYIF DERSLERE ODAKLANIN

Adayların sık yaptığı hatalardan biri sadece güçlü olduğu derslere yönelmek. Oysa sıralamayı belirleyen en önemli unsur zayıf derslerde yapılacak artış. Bu nedenle her gün mutlaka zorlanılan derslere de zaman ayrılmalı.

SINAV PROVASI YAPIN

Gerçek sınav saatlerinde deneme çözmek, biyolojik ritmi sınav gününe hazırlıyor. Sabah saatlerinde TYT, öğleden sonra AYT denemeleri çözerek sınav atmosferine alışmak başarıyı artırıyor.

SOSYAL MEDYAYA MOLA

Uzmanlar, son 1 ayda yoğun stresin performansı düşürebileceğine dikkat çekiyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve kısa molalarla çalışma verimi artırılmalı. Sosyal medya ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durulması öneriliyor. Sınava hazırlanılan bu kritik süreçte planlı, disiplinli ve hedef odaklı çalışan adaylar için başarı hâlâ ulaşılabilir. Doğru stratejiyle son 30 gün, sıralamayı değiştiren en önemli dönem olabilir.