Haberler Yaşam Haberleri Hedefim Sensin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:33

Hedefim Sensin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

Hedefim Sensin filmi bu akşam ekranlara gelmesi sebebiyle konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren film bu akşam izleyiciyle televizyonda buluşacak. Akşam saatlerinde takip edilecek olan komedi türündeki yapım ilgi çekici bir hikâyeye odaklanıyor. Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri gibi isimleri buluşturan film Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi nerede ve ne zaman çekildi?

2018'de beyaz perdede yer alan ve Zekeriya Taştan'ın hikayesinin anlatıldığı Hedefim Sensin filmi bu akşam ekranlarda. Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme Aldığı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü oturuyor. Peki, Hedefim Sensin film oyuncuları kimler,konusu ne?

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer,

Demet Akbağ,

Tarık Ünlüoğlu,

Gonca Vuslateri,

İlker Aksum,

Erkan Can

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşti. Ata Demirer filmi olan 2018 yapımı Hedefim Sensin'in çekimleri Çanakkale Gökçeada'da yapılmıştır.

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Hedefim Sensin konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?
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