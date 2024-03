‘Hedefimiz dünya şampiyonluğu’

İstanbul'daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Techtolia Robotics 7748" robot takımı, First Robotics Competitions'dan (FRC) Türkiye elemelerinde Türkiye birinciliğinin ardından bu kez ABD'nin New York kentinde düzenlenen First Robotics Competitions'da (FRC) en prestijli ödül olan "Impact Award" ödülünü kazandı. Robotlarına "Firuze" adını veren takımın yeni hedefi nisanda yine ABD'de yapılacak olan 35. FRCDünya Robot Şampiyonası'na katılıp dünya şampiyonluğuna uzanmak. Takımın başındaki isim olan Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emrah Akdeniz (38), SABAH'a yaptığı açıklamada, "Takımda ekip ruhu var.Bu sene FRC yarışmasının en büyük ödülü eski adıyla başkanlık ödülü hem robot performansına hem de robotun dışında mühendislik ve sistem faaliyetlerini nasıl yaptığına dair projeler sonucu verildi. 2018'den beri birçok başarı elde ettikten ABD'de bu ödülü alınca hedefimiz daha da büyüdü. Dünya şampiyonasına 33 ülkeden 600 takım katılacak. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak" dedi. Takımın öğrencileri de ödülün mutluluğunu SABAH'la paylaştı:Çok gururlandık. Arka planında büyük bir emek var. Okulumuzun adının Tenzile Erdoğan (Başkan Erdoğan'ın annesi) olması bizi motive ediyor. Temsil ettiklerimizin farkında olarak böyle değerli bir isme sahip okulda okumak daha da şevkle çalışmamıza yardımcı oluyor. Hayalimiz dünya şampiyonu olmak.ABD ve İngiltere'den gelen takımlar dışında Türkiye'den katılan tek kız takım olarak 50 takım arasında bu başarıyı kazandık. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.Üzerimizde İmam Hatipli olmanın vermiş olduğu bir değer var. Amerika'da bir yandan Türklüğü, bir yandan da kız takımı olduğumuz için kadınlığı temsil ettik.Çok çalışıyoruz. Atölyede sabahladığımız zamanlar da oluyor.LİSENİN müdürü Tayfun Doğru,"Yarışmanın maliyeti biraz yüksek. Robot teknolojisi pahalı bir teknoloji. Yurt dışında yarışmak kolay değil. Dünya şampiyonasına gitmek de kolay olmayacak. Sponsorlarımızın desteklerinin artarak devam etmesi bizi kuvvetlendirir" dedi.