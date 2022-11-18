Haberler Yaşam Haberleri Hedefte banka müşterileri vardı! Binlerce liralık vurgun yapmışlar
Giriş Tarihi: 18.11.2022 20:33 Son Güncelleme: 18.11.2022 21:53

Hedefte banka müşterileri vardı! Binlerce liralık vurgun yapmışlar

Kocaeli Çayırova İlçesinde meydana gelen otodan 720 bin TL değerindeki paranın çalınması olayını gerçekleştirfiği belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelilerin benzer şekilde, farklı illerde birçok  banka müşterisini hede alarak paralarını çaldıkları tespit edildi.

ABBAS ÇAKAR
Hedefte banka müşterileri vardı! Binlerce liralık vurgun yapmışlar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çayırova İlçesinde 10 Eylül 2022 günü meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir araçtan 720 bin TL çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Devam eden çalışmalarda ise şüphelilerin benzer yöntemlerle başka illerde de banka önlerinde hırsızlık yapmak amacı ile sahte plakalı araçlarla bekleyerek banka müşterilerini hedef aldıklarını tespit etti. Toplanan deliller doğrultusunda düzenlenen operasyon ile O.K, E.M. ve K.M. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerden O.K.'nin 7 yıl 11 ay, K.M.'nin 12 yıl 6 ay ve E.M.'nin ise 8 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi.

BİRÇOK İLDE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Yakalanan şahısların, aynı yöntem ile Kocaeli dışında, İstanbul-Pendik ilçesinde 250 bin TL ve 24 bin TL, Çorum ilinde 10 bin TL para ve 1 adet tabanca, Konya ilinde 23 bin TL para, Ankara ilinde 330 bin Dolar ve 11 bin Euro para çaldıkları, ayrıca geçmiş tarihlerde yine Kocaeli'den 2 bin TL para ve 1 adet tabanca çalınması olaylarının failleri olarak arandıkları öğrenildi. Ayrıca yine şahısların İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Çorum illerinde de benzer yağma, kapkaç ve otodan hırsızlık konularına karıştıkları bilgisi elde edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu
Son depremler listesi güncel 18 Kasım 2022 Cuma: İzmir ve Muğla'da deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler bugün
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefte banka müşterileri vardı! Binlerce liralık vurgun yapmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA