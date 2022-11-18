Hedefte banka müşterileri vardı! Binlerce liralık vurgun yapmışlar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çayırova İlçesinde 10 Eylül 2022 günü meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir araçtan 720 bin TL çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Devam eden çalışmalarda ise şüphelilerin benzer yöntemlerle başka illerde de banka önlerinde hırsızlık yapmak amacı ile sahte plakalı araçlarla bekleyerek banka müşterilerini hedef aldıklarını tespit etti. Toplanan deliller doğrultusunda düzenlenen operasyon ile O.K, E.M. ve K.M. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerden O.K.'nin 7 yıl 11 ay, K.M.'nin 12 yıl 6 ay ve E.M.'nin ise 8 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi.

BİRÇOK İLDE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Yakalanan şahısların, aynı yöntem ile Kocaeli dışında, İstanbul-Pendik ilçesinde 250 bin TL ve 24 bin TL, Çorum ilinde 10 bin TL para ve 1 adet tabanca, Konya ilinde 23 bin TL para, Ankara ilinde 330 bin Dolar ve 11 bin Euro para çaldıkları, ayrıca geçmiş tarihlerde yine Kocaeli'den 2 bin TL para ve 1 adet tabanca çalınması olaylarının failleri olarak arandıkları öğrenildi. Ayrıca yine şahısların İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Çorum illerinde de benzer yağma, kapkaç ve otodan hırsızlık konularına karıştıkları bilgisi elde edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.