Heidi Karakterleri - Heidi Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Heidi karakterleri ile alakalı son zamanlarda birçok kişi internet üzerinden bazı araştırmalar yapmaktadır. Heidi, dünya çapında bilinen bir anime çizgi dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çizgi diziyle ilgili karakter ve karakter özellikleri gibi pek çok konu merak edilen konular arasındadır. Heidi karakterleri – Heidi karakter isimleri, hikayeleri ve özellikleri hakkında merak edilen tüm ayrıntılar yazımızın devamında.
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Heidi çizgi dizisi, özellikle çocukların hayranlıkla izlediği çizgi dizilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Heidi, 1881 senesinde kaleme alınan ve aynı ismi taşıyan bir romandan uyarlanarak diziye dönüştürülmüş bir çizgi dizidir. Bu yazımızda sizler için Heidi karakterleri – Heidi karakter isimleri, hikayeleri ve özellikleri ile alakalı en merak edilen konuların detaylarına değindik.
Heidi Karakterleri
1881 senesinde bir çocuk romanı olarak karşımıza çıkan Heidi, 1974 senesinde ise çizgi film olarak yayınlanmıştır. Dünya çapında yayınlanan bu çizgi film, kısa sürede çok fazla beğeni kazanmış ve diziye dönüştürülmüştür. Dizide ana karakter olarak öne çıkan Heidi'nin başından geçen macera dolu olaylar anlatılmaktadır. Bu çizgi dizide Heidi dışında birçok farklı karakterde yer almaktadır. Bir çocuk dizisi olmasına rağmen çocuklar dışında büyükler tarafından da sevilerek izlenmektedir. Bu çizgi diziyle alakalı birçok detay merak edilmektedir. Bu merak edilen detaylardan biri Heidi'nin arkadaşlarının isimleri konusudur. Heidi'nin çok iyi anlaştığı ve güzel vakitler geçirdiği arkadaşlarından birinin ismi Peter, diğerinin ismi ise Clara'dır. Bu çizgi dizide öne çıkan önemli karakterlerden bazıları ise şunlardır:
Heidi Meier
Peter Bendorf
Clara Sesemann
Friedrich Sesemann
Alpöhi
Dete Teyze
Rico Lamfredi
Carl Traber
Bayan Vera Rottenmeier
Bridget
William
Theresa Keller
Sebastian
Heidi Karakter İsimleri Nelerdir?
Heidi, toplam iki sezondan meydana gelen bir anime çizgi dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dizinin başkarakteri Heidi isminde küçük bir kız çocuğudur. Dizide bu kızın küçük yaşta anne babasını kaybetmesinden sonra başından geçen olaylar işlenmektedir. Her bölümü heyecan dolu olan bu anime çizgi dizisinde öne çıkan en önemli karakterler ve özellikleri ise şöyledir:
Heidi: Bu çizgi dizinin başkarakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz çok küçük yaşlardayken anne ve babası vefat etmiş ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Ardından bir köyde hayatını süren büyükbabasının yanına götürülmüştür. Oldukça neşeli ve çok sevecen bir karaktere sahiptir. Kalbi tamamen sevgi doludur.
Peter Bendorf: Peter, Heidi'nin en yakın arkadaşlarından biridir. Peter bu anime çizgi dizisinde çoban karakteri ile öne çıkmaktadır. Bu yüzden zamanının büyük bir bölümünü dağlarda geçirmektedir.
Ernst Meier: Dizin başkahramanı olan Heidi'nin büyükbabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk görünen, aksi ve huysuz bir karaktere sahiptir. Heidi yanına geldiğinde onu hiç sevmemiş ve istememiştir. Ancak belli bir zaman sonra aralarında güçlü bir bağ olmuştur.
Dete Teyze: Dete teyze, Heidi'nin teyzesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu karakterin en belirgin özelliklerinden biri kendini fazlasıyla beğenmiş olmasıdır. Heidi beş yaşına kadar teyzesiyle birlikte yaşamıştır.
Rico Lamfredi: Babasıyla birlikte Heidi ve büyükbabasının yaşadığı eve gelen ve bu evde yaşamaya başlayan bir çocuktur. Bu karakterin öne çıkan özelliklerinden biri keman çalma kabiliyetidir. Ayrıca sanatsal alanda da çok yeteneklidir.
Clara Sesemann: Bu çizgi dizide Heidi'nin en yakın arkadaşlarından biridir. Oldukça zengin olan bu kız, tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamaktadır. Bu yüzden hayata bakış açısı çok umutsuzdur. Ancak Heidi ile olan arkadaşlığı onu yeniden hayata bağlamıştır.