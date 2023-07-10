Heidi Karakterleri - Heidi Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Heidi çizgi dizisi, özellikle çocukların hayranlıkla izlediği çizgi dizilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Heidi, 1881 senesinde kaleme alınan ve aynı ismi taşıyan bir romandan uyarlanarak diziye dönüştürülmüş bir çizgi dizidir. Bu yazımızda sizler için Heidi karakterleri – Heidi karakter isimleri, hikayeleri ve özellikleri ile alakalı en merak edilen konuların detaylarına değindik.

Heidi Karakterleri

1881 senesinde bir çocuk romanı olarak karşımıza çıkan Heidi, 1974 senesinde ise çizgi film olarak yayınlanmıştır. Dünya çapında yayınlanan bu çizgi film, kısa sürede çok fazla beğeni kazanmış ve diziye dönüştürülmüştür. Dizide ana karakter olarak öne çıkan Heidi'nin başından geçen macera dolu olaylar anlatılmaktadır. Bu çizgi dizide Heidi dışında birçok farklı karakterde yer almaktadır. Bir çocuk dizisi olmasına rağmen çocuklar dışında büyükler tarafından da sevilerek izlenmektedir. Bu çizgi diziyle alakalı birçok detay merak edilmektedir. Bu merak edilen detaylardan biri Heidi'nin arkadaşlarının isimleri konusudur. Heidi'nin çok iyi anlaştığı ve güzel vakitler geçirdiği arkadaşlarından birinin ismi Peter, diğerinin ismi ise Clara'dır. Bu çizgi dizide öne çıkan önemli karakterlerden bazıları ise şunlardır:

Heidi Meier

Peter Bendorf

Clara Sesemann

Friedrich Sesemann

Alpöhi

Dete Teyze

Rico Lamfredi

Carl Traber

Bayan Vera Rottenmeier

Bridget

William

Theresa Keller

Sebastian

Heidi Karakter İsimleri Nelerdir?

Heidi, toplam iki sezondan meydana gelen bir anime çizgi dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dizinin başkarakteri Heidi isminde küçük bir kız çocuğudur. Dizide bu kızın küçük yaşta anne babasını kaybetmesinden sonra başından geçen olaylar işlenmektedir. Her bölümü heyecan dolu olan bu anime çizgi dizisinde öne çıkan en önemli karakterler ve özellikleri ise şöyledir:

Heidi: Bu çizgi dizinin başkarakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz çok küçük yaşlardayken anne ve babası vefat etmiş ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Ardından bir köyde hayatını süren büyükbabasının yanına götürülmüştür. Oldukça neşeli ve çok sevecen bir karaktere sahiptir. Kalbi tamamen sevgi doludur.