Hekim göçlerinde Türkiye son sırada yer aldı

İyi hal belgesi alan Türk doktorların sadece 3'te 1'i yurtdışında yaşıyor. Bin 359 doktorun iyi hal belgesi aldığı 2022 yılında, 450 doktor yurtdışında çalışmaya başladı. Bu yıl ise bin 321 doktorun iyi hal belgesi aldığı sadece 401'inin yurtdışına gittiği öğrenildi. Gidenlerin ise 3'te 2'sinin pratisyen olduğu belirtildi. Doktorların en sık göç ettiği ülkeler arasında Katar, Kuveyt ve Dubai yer aldı. Romanya'da doktorların yüzde 37,2'si, Mısır'da 16,8, Pakistan'da 10,6, İngiltere'de 8,6, Polonya'da 8,1, Hindistan'da 7,3, Almanya'da 5,0 ve Rusya'da ise 3,1 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bu oran ise yüzde 0,19 olarak hesaplandı.

REFORMLARIN YANSIMASI

Türkiye'nin sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken OECD'nin sağlık istatistikleri raporu, Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiğine işaret etti. Aynı zamanda sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli reformlar gerçekleştirmesinin bir yansıması olduğunu gözler önüne seriyor.