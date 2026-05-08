Hekimliğe giden yolda kritik viraj! Adana'da intörn doktorlar "zamanla yarışı" ele aldı!

Akademisyenler, uzman hekimler ve intörn doktorların bir araya geldiği sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren SBÜ Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil, hekimlik mesleğinde doğru ve hızlı karar verebilmenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Timuçin Çil, "Toksikolojik aciller, acil servislerin en kritik hasta gruplarından birini oluşturmaktadır. Özellikle genç hekimlerin bu alanda teorik bilgiyi pratik yaklaşım ile birleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Hekimlik yalnızca tanı koymak değil, aynı zamanda zamanla yarışırken doğru kararı verebilme sorumluluğunu da taşır. Bu sempozyum ile intörn doktorlarımızın klinik bakış açılarını güçlendirmeyi ve mesleki özgüvenlerini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Timuçin Çil, sağlık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin üniversitelerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Bilimsel üretimi destekleyen, öğrencisini yalnızca teorik bilgiyle değil sahadaki gerçekliklerle de buluşturan eğitim anlayışını sürdüreceğiz. Genç hekimlerimizin donanımlı yetişmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Sempozyum süresince olgu sunumları ve interaktif soru-cevap oturumları ile intörn doktorların klinik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanırken, toksikolojik acillerde multidisipliner yaklaşımın önemi de vurgulandı.

