Helal olsun size ‘Güneşin Çocukları’

Şanlıurfa'nın ilk kadın hentbol takımı Güneşin Çocukları Spor Kulübü, Hentbol Kadınlar 2. Ligi 4'lü finalinde büyük bir başarıya imza atarak 1. Lig'e yükseldi. Genç sporcuların yıllar önce toprak üzerine çizilen sahalarda antrenman yaparak başlayan yolculukları, bugün Şanlıurfa'ya büyük gurur yaşatan başarı hikâyesine dönüştü. Takım oyuncuları için bu süreç yalnızca bir spor serüveni değil, aynı zamanda imkânsızlıkların içinde büyüyen bir inanç hikâyesiydi. Zaman zaman zor şartlarda antrenman yapan ama hayallerinden asla vazgeçmeyen sporcular, bugün 1. Lig'e yükselmenin haklı sevincini yaşıyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten takım, bu yolculuğun yalnızca sahada değil, inanan insanların varlığıyla da mümkün olduğunu ifade etti. Ankara'da gerçekleşen buluşmada sporcular, emeklerinin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşarken yeni hedefleri için de moral buldu.

1. LİGİ HEDİYE ETMEK İSTİYORUM

Takım antrenörünün "1. Ligi size hediye etmek istiyorum" sözleri ise sporcular için yalnızca bir teşekkür değil; verilen emeğin ve inancın bir karşılığıydı. Geldikleri noktayı bir son değil, daha büyük hedeflerin başlangıcı olarak gören Güneşin Çocukları için bu başarı, yalnızca bir kupadan ya da bir lig yükselişinden ibaret değil; hayal kurmanın, çalışmanın ve inancın birlikte yazdığı bir hikâye. Ve en önemlisi, bu hikâyede artık sadece oyuncular değil, onlara inanan herkes var.

SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA

Her daim sporun ve sporcuların yanında olan Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa ve ilçelerinde faaliyetlerini yürüten spor kulüplerinin gelişimi için destek sözü aldığı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.