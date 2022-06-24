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Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:45 Son Güncelleme: 24.6.2022 15:18

Helikopter kazası kurbanlarından Uçak, son yolculuğuna uğurlandı

ABBAS ÇAKAR
Helikopter kazası kurbanlarından Uçak, son yolculuğuna uğurlandı

İtalya’da ki helikopter kazasında hayatını kaybeden İlker Uçak, Kocaeli’nde, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Uçak’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri gece geç saatlerde Türkiye'ye getirildi.

Yalova'da düzenlenen tören sonrası, cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

İtalya'da gerçekleştirilecek olan fuara katılmak için helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden 4 Türk'ten biri olan, İlker Uçak'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İtalya'da gerçekleştirilecek olan fuara katılmak için helikopterde bulunan 4 Türk'ten biri olan evli ve 2 çocuk babası, Eczacıbaşı Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi ise bugün Yalova'dan memleketi olan Kocaeli'ye getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası, Eczacıbaşı Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenaze namazı, Kocaeli'nin Derince İlçesinde bulunan Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılındı.

Cenazede taziyeleri k baba Muammer Uçak, anne Kadriye Uçak, kardeşleri İlknur, Serdar ve Serhat Uçak kabul etti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşlarının sel olduğu Uçak'ın cenazesi Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Helikopter kazası kurbanlarından Uçak, son yolculuğuna uğurlandı
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