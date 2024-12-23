Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül’e veda

Muğla'da meydana gelen feci helikopter kazasında hayatını kaybeden dört kişiden biri olan Tamer Gönül'ün cenaze namazı, Salı günü öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camii'nde kılınacak. Cenaze töreninin ardından Tamer Gönül'ün cenazesi, Kocaeli'de toprağa verilecek. Gönül'ün ailesi, sevenleri ve Kocaeli halkı, bu acı kaybın ardından onu uğurlamak için bir araya gelecek.

GÖNÜL'E SON GÖREV

Hatırlanacağı üzere, Muğla'da dün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak yere düşmüştü. Kazada, görev başındaki iki pilot, bir doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden biri olan Tamer Gönül, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesinde yaşıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Albay rütbesine kadar yükselen Gönül, emeklilik sonrasında pilotluk kariyerine ambulans helikopterlerde devam ediyordu. Emekli Albay Tamer Gönül'ün bu üzücü kazada hayatını kaybetmesi, ailesi ve Kocaeli halkı arasında büyük bir yasa neden oldu. Kendisi hem yakın çevresinde hem de meslektaşları arasında sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Salı günü yapılacak törenle, ailesi, yakın dost ve akrabaları ile Kocaeliler, Gönül'e son görevini yerine getirecek.