Helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitler için tören düzenlenecek

Kepez ilçesi Ahatlı Diş Hastanesi bahçesinde bulunan helikopter pistinde düzenlenen törenin ardından şehitler toprağa verilmek üzerine memleketlerine gönderilecek. Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Çoşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Personeli olan 4 kişilik ekip görev bitimi Antalya'ya dönüşe geçtiği sırada helikopterin hastaneye çarparak kırıma uğradı.

ACI ANTALYA'YA DÜŞTÜ

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Çoşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'daki yakınları acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterin kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Çoşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Saykal'ın Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Yetkililer helikopter ekibinin görev bitimi Muğla'dan Antalya'ya gelmek için dönüşe geçtiği sırada helikopterin kırıma uğradığına dikkat çekti.