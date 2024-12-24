Helikopter kazasında kaybettiğimiz Tamer Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Tamer Gönül'ün cenaze namazı, Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Törene, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gibi isimlerin yanı sıra Kocaeli halkı da yoğun ilgi gösterdi. Gönül'ün cenazesi, törenin ardından İzmit'te toprağa verildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatırlanacağı üzere, Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşmüş ve kazada dört kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olayda yaşamını yitirenlerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli Albay Tamer Gönül'dü. Emekliliğin ardından pilotluk kariyerine devam eden Gönül, ambulans helikopterlerde görev yapıyordu.

OĞLU TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Gönül'ün Bir dönem Kocaelispor'da fizyoterapist olarak çalışan Batuhan Gönül, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Kartepe İlçesi Maşukiye'de ikamet eden Tamer Gönül, hem meslek hayatında hem de emeklilik döneminde örnek bir insan olarak tanınıyordu.