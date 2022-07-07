Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında? Helin Kandemir oynadığı diziler neler?

Genç yaşına rağmen pek çok yapımda boy gösteren, yeteneğiyle göz dolduran Helin Kandemir, bugün Star TV'de yayın hayatına başlayacak Duy Beni dizisinde Meltem karakterini canlandıracak. Kağıt Ev dizisine damga vuran genç yetenek, televizyon izleyicileri tarafından mercek altına alındı. "Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt arayan pek çok vatandaş, başarılı oyuncunun rol aldığı dizileri ve hayat hikayesini inceliyor. Helin Kandemir oynadığı diziler ve filmler ile haberimizde…

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimine devam etmektedir. Icon Talent ile çalışmaktadır.

Kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçen Helin Kandemir, dizide Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin reklam filmlerinde de yer alan genç oyuncu, sonrasında İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

İkizler burcu özelliklerini taşıyan Helin Kandemir, 1.53 boyunda ve 40 kilogram ağırlığındadır.

Helin Kandemir'in rol aldığı bazı diziler ve filmler:

2021 - Kağıt Ev (Cemre Fırtına) (TV Dizisi)

2020 - Doğduğun Ev Kaderindir (Kibrit) (TV Dizisi)

2020 - Azizler (Cansu) (Sinema Filmi)

2019 - Kız Kardeşler (Havva) (Sinema Filmi)

2018 - Hakan: Muhafız (Ceylan) (İnternet Dizisi)

2018 - Bir Litre Gözyaşı (Elif Yürekli) (TV Dizisi)