Helin’in katili kocası çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bir apartmanda 17 Ocak'ta başından vurulmuş halde cesedi bulunan Helin Kutlay'ın (24) eşi İsmail Kutlay, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan İsmail Kutlay'ın elinde barut izine rastlanmazken Helin'in, hastaneye götürüldüğünde ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği ifade edildi. Helin'in alnının ortasından vurulduğu, vurulma pozisyonunun da intihara benzemediği belirtildi.Helin'in hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen ağabeyi Emrah Nama, "Asla intihar ettiğini düşünmüyorum. Neşe dolu bir insandı, hiçbir zaman kardeşimin yüzünü astığını görmedim. Her ne olduysa evliliğinin 3'üncü ayında intihar edebilecek bir seviyeye geliyor. Tabii buna intihar diyebileceksek. Benim kardeşim gitti, evliliği için kredi çekti, düğününü kendi yaptı, eşyalarını kendi aldı. En sonunda olaydan 3 gün önce kendine araba aldı. Onu da eşinin üzerine yaptı" dedi. Evlenmeden önce İsmail Kutlay'ın ailesi ile arası bozuktu. Kısa süre önce de babası, İsmail'e silah hediye etmiş, aracı kendi üzerine almak istediği için benim kardeşimi öldürdü. Biz kardeşimizin intihar ettiğini düşünmüyoruz" ifadelerini kulandı. Helin'in ablası İlkay Adıyaman ise "Olaydan 3-4 gün önce Eskişehir'e benim yanıma geldiler. Biz beraber gittik, arabayı aldık. O süre zarfında Helin bana boşanmak istediğini ama boşanırsa kendisini öldüreceğini söyledi. Benim kardeşim intihar edecek bir insan değildi" dedi.

