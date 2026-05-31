Hem alkollü hem ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı: 2’si çocuk 3 kişi yaralı





2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 07 LR 555 plakalı araç sürücüsü Elvan S. ile araçta yolcu olan Umay S. ve Hira S. isimli çocuklar yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma Trafik eşlerinin yaptığı kontrolde 07 APL 530 plakalı araç sürücüsü Ceren A.'nın 2.79 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücüye 105 bin TL para cezası uygulandı.

