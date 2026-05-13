Hem alkollü hem pişkin: "Kameralara reklam oldum" Sürücüye rekor ceza kesildi...

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün daha öncesinde de 3 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı da belirlenirken sürücüye toplamda 390 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ise 2039 yılına kadar el konulan sürücünün aracı çekici marifetiyle otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Beni reklam yapacaksın' diyerek sitem etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör