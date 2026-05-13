Hem alkollü hem pişkin: "Kameralara reklam oldum" Sürücüye rekor ceza kesildi...

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.'nin kullandığı 20 F 0003 plakalı hafif ticari araç, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sürücüye yapılan alkol kontrolünde 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücünün daha öncesinde de 3 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı da belirlenirken sürücüye toplamda 390 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ise 2039 yılına kadar el konulan sürücünün aracı çekici marifetiyle otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kendisini görüntüleyen gazeteciye 'Beni reklam yapacaksın' diyerek sitem etti.