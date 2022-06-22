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Giriş Tarihi: 22.6.2022

Hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz

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Hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz
Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu. Merve Nur Uçar şu ifadeleri kullandı, "Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza, asistanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz... Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan, büyüten, bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" dedi. Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz
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