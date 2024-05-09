Hem damakları tatlandırıyor hem de kazanç sağlıyorlar

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 5 ay önce açılan 13 hektar alan üzerine kurulu millet bahçesi, oyun parkları, restoran, piknik, yürüyüş ve ormanlık alanlarıyla misafirlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Millet bahçesindeki restoran ise belediyenin desteğiyle kurulan kadın kooperatifi tarafından işletiliyor. Restoranda çalışan 14 kadın, siyah pirinç, fındık, erişte, kabak, kestane gibi yöresel ürünler ile yaptıkları gözleme, yaprak sarması, mantı, çorba, içli köfte, tatlılar ve odun ateşinde pişirdikleri köy ekmeklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dayanışma örneği sergileyen kadınlar, kazançlarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, geçen yıl aralık ayında açılan millet bahçesinde ilk etapta restoran, çocuk oyun grupları ve piknik alanlarının kullanıma sunulduğunu, ikinci etap çalışmaları kapsamında paintball alanları, tiny house ve tenis kortlarının yapılmasının planlandığını söyledi. Yıldız, millet bahçesindeki restoranın işletmesini kadınlara vererek istihdam imkanı sağladıklarını belirtti.