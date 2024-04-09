Hem polis hem de ödüllü ressam

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) konsept tasarımcısı olarak 4 yıldır görevini başarıyla yapan Boray Yenipazar, hiçbir eğitim almadan yaptığı karakalem, tükenmez kalem, pilot kalem ve yağlı boya resim çalışmaları ve el çizimi tasarımlarımla 2 yıl üst üste Avrupa'nın en iyi pul yarışmasında birinci oldu. Yenipazar, ülkemize ödül kazandırmasının yanında gravür, kaligrafi, minyatür maket, naht gibi birçok sanat dalında da eserler ortaya koyuyor.25 yıllık polis memuru Yenipazar, "SATEM'in bir özelliği var. Dünyadaki 2 merkezden biri. Benim yeteneklerim göz önünde bulundurularak buraya personel olarak seçildim. Operasyonel birimlerimiz, SATEM'de sanal ortamda operasyon eğitimleri alıyor. Ben burada konsept tasarımcısıyım. Operasyon alanlarını elle çiziyorum ve çalışma arkadaşlarıma veriyorum, onlar da senaryoya dönüştürüp modellemesini yapıyorlar" diye konuştu.Yenipazar, "Ülkemiz adına ve teşkilatımız adına faydası olabileceğini düşündüğüm, yerli ve milli olarak her şeyiyle bizi temsil edebilecek bir zırhlı bir kıyafet tasarlamaya karar verdim. Tasarım aşaması 1 yıl, ürünü ortaya çıkarmak ve imal etmek süreci ile birlikte toplam 2 yıl kadar sürdü. Tamamen kendi tasarımım ve el yeteneğimle ortaya çıkardım" dedi.