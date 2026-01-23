Hemşire engelli bıraktı iddiası

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki D.E.B'nin henüz 5 günlükken uğradığı hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığı öne sürüldü. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, hemşire H.D.B. hakkında 2 yıl önce 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir" ifadelerini kullandı. İddiaya göre, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kuvöze alınan D.E.B.'yi kontrol eden bir hemşire bacağında da şişlik gördü. Bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bebeğin H.D.B.'nin şiddetine maruz kaldığı belirlendi. Özel hastaneye sevk edilerek tedavisi tamamlanan bebeğin hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Öte yandan Sema ve Abdullah B. çiftinin, yaşananlardan e-devlet üzerinden duruşma günü için kendilerine gönderilen mesajla haberdar olduğu kaydedildi.