Hemşire kadın zorla evine girildiğini iddia etmişti: Boşanma aşamasındaki eşten yanıt geldi!





"BİR AN ÖNCE BOŞANMAK İSTİYORUM"

Bir an önce boşanmak istediğini, eşinin üzerine yaptığı malları da almak istediğini belirten Yıldırım, "Bu kadınla yaşayamam zaten. Bu ahlaksızlığı kabul edemem. Bir an önce boşanmak istiyorum. Mallarımı da kurtaracağım inşallah. Şu anda her şeyim onun üzerine ve bunu çok iyi kullanıyor. Hakkımdaki iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu kadının söylediği her şey yalan" diye konuştu.

Taraflar arasındaki son sözü ise 26 Mart'ta mahkemenin karar vererek söylemesi bekleniyor.