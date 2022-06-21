Hemşire Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Hemşire maaşları 2022 zamları ile yükseltilen maaşlar arasında yer alıyor. 2022 ilk çeyreğinde yapılan zamlar sayesinde her hemşire kendi meslek derecesine göre daha yüksek maaş alabilecek. Enflasyon farkları, standart zamlar ve ek zam ile birlikte memurlara %30,5 zam yapıldı. Hemşire maaşları 2022 senesinde bu zamlarla daha da artış gösterdi. Merak edilen en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar sorularının yanıtları haberimizde.

Hemşire Maaşları

Hemşireler özel sağlık sektöründe ve kamu hastanelerinde çalışan meslek gruplarıdır. Özel hastane, poliklinik ve tıp merkezlerinde çalışan hemşirelerin maaşları konusunda net bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü her kurum kendi maaş sistemini belirleyebilmektedir. Ancak kamuda çalışan hemşirelerin maaşları hakkında bilgi verilebilir.

Ancak kamuda çalışan hemşirelerin de maaşları arasında farklılıklar vardır. Yeni başlayan bir hemşire ile baş hemşireliğe yükselen kişilerin maaş tutarı aynı değildir. Her memuriyette olduğu gibi hemşirelikte de maaşlar kişilerin bulundukları meslek derecesine göre farklılık gösteriyor. Fakat yapılan yıllık zamlardan her hemşire aynı oranda yararlanıyor. Bu bakımdan hemşirelerin maaşları artış gösterirken aldıkları maaş tutarı da göz önünde bulundurulmaktadır.

Hemşire Maaşı

Hemşire maaşları hem bulunulan derece hem de okul mezuniyet durumuna göre farklılık gösteriyor. Lise mezun bir hemşire ile üniversite 4 yıl okul mezunu hemşire farklı tutarda maaş alıyor. Hemşire maaşları 2022 senesinde 8 bin 338 TL oldu.

Her memur maaşında olduğu gibi hemşire maaşlarında da 2022 zam oranları ile birlikte artış yaşandı. Hemşire maaşları hemşirelerin meslekteki yıllarına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle her zaman net yanıt vermek mümkün olmayabiliyor.

Hemşire Maaşları 2022

Hemşire maaşları memur maaşlarına yapılan zam oranları ile birlikte yükseltildi. Ocak ayından itibaren her hemşire daha yüksek maaş ödemesinden yararlanabiliyor. Görevdeki bir hemşire maaşı 8 bin 338 TL olurken emekli hemşire maaşlarına da düzenleme getirildi. Emekli olan bir hemşirenin maaşı ise ocak ayındaki zamlarla birlikte 5 bin 109 TL oldu.

En Düşük ve En Yüksek Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Devlet ve şehir hastanelerinde, sağlık ocaklarında görev yapan hemşirelerin maaşlarında önemli artışlar yaşandı. 2021 yılının Temmuz ayında 6 bin 390 TL olan hemşire maaşları günümüzde 8 bin 338 TL olarak güncellenmiştir. Emekli olan hemşireler ise Temmuz 2021'de 3 bin 915 TL alırken Ocak 2022'den itibaren 5 bin 109 TL maaş almaya başlamıştır. Maaşlarda yapılan güncellemeler hemşirelerin görev derecelerine göre farklılık gösterebilmektedir.