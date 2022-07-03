Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ardından güncellenecek. Milyonlarca sağlık çalışanı yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…