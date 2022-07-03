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Giriş Tarihi: 3.7.2022 11:44

Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı kesinleşiyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı ile öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi birçok kalem yenilenecek. Sağlık çalışanları sorgulamalara başladı: Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak? Temmuz zammı ile değerlendirilecek memur maaşları güncellenecek. Peki, hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte “hemşire maaşı ne kadar oldu” sorusunun cevabı…

Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ardından güncellenecek. Milyonlarca sağlık çalışanı yeni maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. 6 aylık fark memur maaşlarını belirleyecek. "Yeni hemşire maaşları ne kadar olacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için geri sayım başladı. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu, zamlı ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

Peki, yeni hemşire maaşları ne kadar olacak?

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı hemşire maaşı temmuz zammı ardından belli olacak. Yeni rakamlar geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

GÜNCEL HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında gelen yüzde 35 oranındaki memur zammı ardından hemşire maaşı şöyle güncellenmişti:

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147 TL

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı ile ne kadar olacak? Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu?
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