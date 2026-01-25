Hemşire terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Gebze İlçesi Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan İ.H. isimli hemşirenin, terör örgütü SDG/YPG'ye destek amacıyla yapıldığı belirtilen bir saç örme etkinliğine ilişkin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Paylaşımda kullanılan ifadelerin kısa sürede yayılması üzerine il sağlık müdürlüğü harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu paylaşımlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde görev yapan personelin sosyal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı içerik paylaşmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, ilgili personel hakkında hem adli hem de idari sürecin başlatıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.'yi İstanbul'da kardeşine ait evde gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.Hemşirenin görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.