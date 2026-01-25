Haberler Yaşam Haberleri Hemşire terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.01.2026 23:51

Hemşire terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı

Kocaeli Gebze ilçesinde görev yapan bir hemşire, sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

ABBAS ÇAKAR
Hemşire terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Gebze İlçesi Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan İ.H. isimli hemşirenin, terör örgütü SDG/YPG'ye destek amacıyla yapıldığı belirtilen bir saç örme etkinliğine ilişkin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Paylaşımda kullanılan ifadelerin kısa sürede yayılması üzerine il sağlık müdürlüğü harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu paylaşımlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde görev yapan personelin sosyal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı içerik paylaşmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, ilgili personel hakkında hem adli hem de idari sürecin başlatıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.'yi İstanbul'da kardeşine ait evde gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.Hemşirenin görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hemşire terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz